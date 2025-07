Mãe de 22 filhos biológicos, russa quer chegar a mais de 100

Kristina Ozturk, uma jovem russa, ganhou projeção internacional ao se tornar mãe de 22 filhos biológicos antes de completar 26 anos. A maioria das crianças nasceu por meio de barrigas de aluguel, entre março de 2020 e julho de 2021, em um processo que custou cerca de US$ 180 mil.

A família vive em Batumi, na Geórgia, onde Kristina dividia os cuidados das crianças com o marido, o empresário milionário Galip Ozturk. Do total, apenas dois filhos foram gerados por ela. Os demais vieram por meio de gestação por substituição. O casal chegou a declarar o desejo de ter até 100 filhos.