Piloto de lancha é preso por assassinato em Ubatuba

A Polícia Civil de Ubatuba prendeu um homem suspeito de participação no assassinato de Klaus Viana Munch, de 64 anos, ocorrido na Praia do Itaguá. A prisão foi realizada na última quinta-feira (10) e divulgada nesta segunda-feira (14). O suspeito, de 28 anos, seria o piloto da lancha utilizada na fuga dos autores do crime.

Segundo a delegada titular de Ubatuba, Ana Carolina Pereiro, a investigação avançou a partir da análise de uma transferência bancária feita ao piloto da embarcação. O depósito financeiro teria sido parte do pagamento pelo serviço prestado no dia do homicídio. A partir disso, os investigadores conseguiram identificar os demais envolvidos na ação.