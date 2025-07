Adeus Luci; aos 81 anos, era exemplo de alegria e felicidade

Luci do Prado Custódio Machado morreu em Jacareí aos 81 anos nesta segunda-feira (15). O sepultamento acontece nesta terça (15), a partir das 13h30, no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.

Apesar do luto, deixou grandes lembranças entre amigos e familiares. Isso por conta do jeito sempre alegre e de bem com a vida. Afinal de contas, gostava de dança, dar risada e se divertir. Enfim, aproveitou a vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.