Adeus, Afonsinho! Profissional carismático morre no Vale

A cidade de Guaratinguetá se despediu de José Afonso Alves, carinhosamente conhecido como “Afonsinho”. Ele morreu no último sábado (12) deixando uma marca profunda entre familiares, amigos, colegas de trabalho e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Figura emblemática da Churrascaria Via Grill, no Graal Três Garças, Afonsinho era reconhecido por seu carisma, sorriso acolhedor e atendimento impecável. Por anos, foi o rosto mais lembrado do local, conquistando clientes com sua simpatia e dedicação. Sua presença era sinônimo de acolhimento e humanidade.