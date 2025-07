'Jesus me pegou pelos braços'; menina escapou de afogamento

Uma menina de 4 anos sobreviveu a um afogamento após ficar mais de dois minutos submersa em um rio durante um passeio em família. Reanimada ainda no local, ela permaneceu internada em estado grave, mas se recuperou e emocionou os pais ao afirmar que foi salva por Jesus.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em 2021, no rio Matapi, em Santana, município do Amapá, mas voltou a viralizar nas redes sociais. Lara Manuella brincava em uma área rasa do balneário quando se afastou dos pais e caiu em um trecho mais profundo. O pai chegou a vê-la submersa, mas não reconheceu a filha por causa da baixa visibilidade e do entardecer. “O pior de tudo é que eu vi ela, mas não consegui identificar. Quando perguntei pela Lara, caiu minha ficha e nos desesperamos”, contou ele.