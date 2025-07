Cancelou casamento após noiva recusar cuidar dos enteados

Um homem decidiu cancelar o próprio casamento poucos dias antes da cerimônia ao descobrir que sua noiva não aceitava conviver com seus três filhos. A decisão foi tomada por James Flores, que afirmou que não poderia construir uma nova família sem incluir as crianças.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Nuevo León, no México. James, pai solteiro, já havia organizado a cerimônia, que contaria com cerca de 200 convidados e todos os custos pagos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou sua escolha: “Se ela não ama meus filhos, eu não posso me casar com ela.”