Tentou consertar carro e morreu intoxicado por fumaça

Um homem de 37 anos foi encontrado morto neste sábado (12), vítima de intoxicação por monóxido de carbono enquanto realizava reparos em seu veículo. A suspeita é de que ele tenha inalado a fumaça emitida pelo escapamento durante o conserto.

O caso aconteceu no bairro Sete de Abril, em Salvador. A vítima, identificada como Cleber da Silva Souza, foi localizada sem vida dentro da própria residência por policiais militares.