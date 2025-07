Vereadora voltava de velório, capotou carro e morreu aos 33 anos

A vereadora Indira Rocha (PT), de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (14) após capotar o veículo que dirigia em uma estrada rural. Ela retornava de um velório acompanhada dos dois filhos e de uma funcionária quando o acidente aconteceu.

O caso foi registrado na zona rural do município de Landri Sales, no interior do Piauí. De acordo com as informações iniciais, Indira havia ido ao Assentamento Veredas para participar de uma cerimônia fúnebre. Na volta, ao descer uma ladeira, perdeu o controle da caminhonete Hilux que conduzia, provocando o capotamento.