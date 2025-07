Casal gay da região é preso por tentar comprar bebê por R$ 500

Dois homens moradores de Ilhabela, no Litoral Norte, foram presos na última sexta-feira (11) em Manacapuru, no interior do Amazonas, suspeitos de tentar levar um bebê recém-nascido de um hospital local após supostamente pagar R$ 500 pela criança. A Polícia Civil investiga o caso como entrega ilegal de menor e falsidade ideológica.

Segundo informações divulgadas pela Band, o valor teria sido repassado à mãe do bebê para o pagamento de uma dívida com um agiota. A negociação teria sido intermediada por José Urbelan Pinheiro de Magalhães, de 47 anos, conhecido como “Sabão”, empresário e dono de uma lanchonete na cidade. Ele também foi detido e confessou à polícia que apenas fez o meio de campo entre o casal e a mãe da criança, repassando o dinheiro integralmente à mulher.