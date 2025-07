Motorista morto ao ser atingido por Camaro iria buscar noiva

Guilherme Rocha Pancheski, de 28 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite de sábado (12), enquanto dirigia um Renault Symbol na Rodovia dos Minérios. Ele seguia para buscar a noiva na rodoviária quando o veículo colidiu com um Chevrolet Camaro, conduzido pelo piloto de Fórmula Truck Márcio Limestone. A batida foi frontal.

O acidente ocorreu no município de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Guilherme foi a única das vítimas socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outras duas pessoas também faleceram: o piloto Márcio Limestone e Roberto Cardoso, conhecido como "Formigão", assessor da Câmara Municipal da cidade.