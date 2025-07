Jovem cava buraco na praia e morre soterrado na frente da família

Um adolescente de 17 anos morreu asfixiado após ser soterrado por areia enquanto cavava um buraco na praia. O caso ocorreu na última quinta-feira (10) e causou comoção na região.

A vítima, Riccardo Boni, estava com a família em uma praia de Montalto di Castro, na Itália, quando escavava um buraco de aproximadamente 1,5 metro de profundidade. Em determinado momento, as paredes de areia cederam, e o jovem foi completamente coberto.