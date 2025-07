Filho de cacique é decapitado e indígenas sofrem ameaça

Um indígena foi encontrado morto e decapitado no sábado (12), em um crime que chocou autoridades e levantou temores sobre segurança de comunidades tradicionais.

Ao lado do corpo, uma carta com ameaças atribuídas a facções criminosas exigia a retirada da Força Nacional e anunciava possíveis ataques a aldeias e ônibus escolares.