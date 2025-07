Homem é flagrado carregando corpo de mulher encontrado em lixeira

Nas imagens, o suspeito aparece empurrando um carrinho de mão que aparentemente carrega um corpo. Ao passar por trás de uma árvore, que obstrui parte da gravação, ele segue em frente com o carrinho já vazio. Minutos depois, a câmera registra o homem fugindo do local.

A vítima, segundo a polícia, era usuária de drogas e vivia em situação de rua. O corpo foi encontrado dentro de um saco, depositado em um tambor de lixo. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, e o caso é tratado como homicídio.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Delegacia de Poá investiga o crime com o apoio do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para ajudar na elucidação do caso. O autor do crime ainda não foi localizado.