'Mataram ele'; mãe chora ao ver filho assassinado no meio da rua

Um homem de 46 anos foi assassinado a tiros na manhã de sábado (12), em plena via pública. A vítima foi identificada como Hugo Araújo Ribeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como possível acerto de contas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu em Águas Lindas, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal. Segundo relatos de testemunhas, Hugo teria ido até a residência do suspeito um dia antes do assassinato. Montado a cavalo e armado com uma foice, ele teria ameaçado o homem, dizendo: “Sai pra fora que eu vou te matar”.