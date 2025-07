'Amo vocês': jovem se despede da mãe e da irmão após acidente

O filho de Ediele, de apenas 6 anos, também estava no veículo, mas sobreviveu graças à ação de populares, que quebraram o vidro com uma marreta e conseguiram retirá-lo a tempo.

O caso foi registrado na MS-141, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. As vítimas estavam em um Volkswagen Gol quando o veículo despencou da ponte e afundou nas águas do Rio Ivinhema. As circunstâncias da queda ainda são investigadas pela Polícia Civil.

A tragédia abalou familiares e amigos. Ariane, irmã de Ediele e filha de Eliete, usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e compartilhar a dor da perda. “Meu sobrinho sobreviveu, glória a Deus. Populares conseguiram tirar ele. Infelizmente, minha irmã e minha mãe não resistiram”, escreveu ela, emocionada.

Ariane ainda publicou uma foto das duas com uma mensagem breve e comovente: “Eu amo tanto vocês”. Amigos e conhecidos também prestaram homenagens online. Em uma das mensagens, a amiga Flavia Silva descreveu Ediele como uma mulher alegre, dedicada e profissional exemplar. “Que saudades sentiremos da sua alegria... Agora é aí no céu que Deus as receba com amor e bênçãos”, escreveu.