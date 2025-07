Encontrou o corpo do irmão embaixo da cama; parceira é suspeita

Felipe Dias, de 39 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (14), em circunstâncias que levantaram suspeita de assassinato.

A principal hipótese da Polícia Militar é que o crime tenha sido cometido por uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento.