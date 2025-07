Reféns por 2 dias, mãe e filha pedem socorro por bilhete

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o autor do sequestro é um homem que já havia morado com a família como inquilino em 2023. Ele se escondeu no imóvel e rendeu as duas vítimas na última quinta-feira (11).

Durante o período em que ficaram sob poder do criminoso, mãe e filha foram mantidas amarradas e sofreram ameaças constantes, além de intensa violência psicológica. O suspeito foi preso preventivamente e responderá por roubo agravado e cárcere privado.