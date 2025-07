Uma criança que havia sofrido um grave acidente de skate e ficou em coma fez um relato emocionante ao acordar. Bastante comovido, o menino relata ter visto Jesus e reencontrado seu pai, que já havia falecido. Veja aqui o vídeo que comoveu a web.

