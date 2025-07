É hora de levar a sério a prevenção do câncer de intestino

O câncer de cólon e reto, também conhecido como câncer de intestino, já é o terceiro tipo mais comum no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma e do câncer de mama feminino. E o que já é preocupante tende a se agravar nos próximos anos.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 2023 e 2025, o país deve registrar 45.630 novos casos por ano, sendo 23.660 em mulheres e 21.970 em homens. A projeção da Fundação do Câncer é ainda mais alarmante: até 2040, os diagnósticos anuais podem ultrapassar 70 mil, representando um aumento de mais de 20%.