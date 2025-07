Adeus, Gilsinho! Morte em acidente comove o Vale

Jacareí foi surpreendida nesta segunda-feira (14), com a notícia da morte de Gilson Gonzalez Real Filho, aos 39 anos, justamente no dia em que completava mais um ano de vida. Muito conhecido por seu carisma, bom humor e jeito extrovertido, Gilson deixa uma lembrança viva entre amigos, familiares e todos que conviveram com ele.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na Sala Veneza do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (15), das 10h às 14h, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz, localizado no Parque Santo Antônio.