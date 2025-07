Bombou: festival rave 'gigante' atrai milhares de pessoas em SJC

Milhares de pessoas desembarcaram em São José dos Campos no último fim de semana para participar do Sunlight Festival, evento de música eletrônica realizado na área externa do Palácio Sunset, na região oeste da cidade. A festa, que começou no sábado (12) e seguiu até o domingo (13).

A rave movimentou intensamente o turismo local. Centenas de ônibus partiram de diferentes regiões do país rumo ao festival. Vídeos nas redes sociais mostraram a movimentação dos participantes e destacaram a estrutura de grande porte montada para o evento, incluindo um extenso acampamento improvisado nos terrenos vizinhos ao Palácio.