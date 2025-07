‘Não duvido que Bolsonaro tente fugir’, diz Boulos a OVALE

Boulos pede a abertura de inquérito penal com base no artigo 348 do Código Penal, que trata do crime de favorecimento pessoal, ou seja, a tentativa de auxiliar alguém a se subtrair de ação da Justiça.

Ele ainda acha que o governador paulista possa ter cometido outros delitos, como corrupção passiva, tráfico de influência e improbidade administrativa. Boulos chamou a atitude de Tarcísio de “vergonhosa”.

“Vergonhosa com o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país. É o que mais exporta para os Estados Unidos. É o que vai ser mais prejudicado com as tarifas, com o risco de perder emprego. Aí o Tarcísio, que é governador de São Paulo, que foi eleito para defender o estado, os trabalhadores de São Paulo, os empregos, está com o bonezinho do Donald Trump”, disse Boulos.