'Vá com Deus': família e amigos dizem adeus a Gilson no Vale

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor — quando não há intenção de matar — e será investigado pela polícia. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram acionados por volta das 4h50 via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem no local, constataram que o veículo da vítima havia colidido na traseira de um ônibus da Viação Piracicabana.

De acordo com o relato oficial, o motorista do carro chegou a ser resgatado com vida pela Unidade de Resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na Santa Casa de Jacareí. O motorista do ônibus, de 63 anos, funcionário da Viação Piracicabana, deverá ser investigado por homicídio culposo. A mãe e a irmã da vítima compareceram espontaneamente à delegacia e prestaram depoimentos.

A reportagem não conseguiu contato com a Viação Piracicabana. A matéria será atualizada assim que houver uma manifestação.