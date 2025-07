Menina de 12 anos morre em parto de emergência; bebê sobrevive

Uma menina de apenas 12 anos morreu depois de passar por um parto de emergência, no último domingo (13), em Betim (MG).

De acordo com a prefeitura, a adolescente chegou ao hospital na sexta-feira (11), com 32 semanas de gestação, em estado considerado gravíssimo. “Diante da gravidade do quadro clínico, foi necessário realizar um parto de emergência. O bebê permanece internado, recebendo todos os cuidados médicos necessários”, informou nota divulgada pela prefeitura.