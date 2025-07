Motorista morre após colidir contra traseira de ônibus em Jacareí

Um homem de 39 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (14) após colidir com um ônibus na Praça Charles Gates, no Jardim das Indústrias, em Jacareí. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor — quando não há intenção de matar — e será investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam a ocorrência foram acionados por volta das 4h50 via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Ao chegarem no local, constataram que o veículo da vítima havia colidido na traseira de um ônibus da Viação Piracicabana.