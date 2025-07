Qual a previsão do tempo para Campos nesta terça (15)? Confira

A terça-feira (15) será de tempo estável e sem previsão de chuva em diversas cidades do Vale do Paraíba e região. O dia promete ser típico de inverno, com manhãs frias, névoa em alguns pontos e temperaturas amenas ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo, não há expectativa de precipitação em nenhuma das localidades monitoradas.

Em São José dos Campos e Taubaté, o dia será de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer, com a temperatura variando entre 11°C e 22°C em São José, e 11°C e 23°C em Taubaté. À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens, mantendo o tempo firme.