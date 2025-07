Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (15)? Confira

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A terça-feira (15) será de tempo estável e sem previsão de chuva em diversas cidades do Vale do Paraíba e região. O dia promete ser típico de inverno, com manhãs frias, névoa em alguns pontos e temperaturas amenas ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo, não há expectativa de precipitação em nenhuma das localidades monitoradas.

Em São José dos Campos e Taubaté, o dia será de sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer, com a temperatura variando entre 11°C e 22°C em São José, e 11°C e 23°C em Taubaté. À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens, mantendo o tempo firme.

Já em Guaratinguetá, os termômetros devem marcar entre 11°C e 24°C, com sol entre nuvens durante todo o dia. No litoral, Caraguatatuba também terá um dia de sol com muitas nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 21°C. Em Campos do Jordão, o destaque fica para o nevoeiro nas primeiras horas da manhã e também à noite, com mínima de 8°C e máxima de 18°C. Ao longo da tarde, o sol aparece entre algumas nuvens.