Homem morre na Dutra após andar de mobilete na contramão no Vale

Um grave acidente na noite de sábado (12) resultou na morte de um homem, de 51 anos, após a batida entre uma mobilete e um automóvel na Via Dutra, em Pindamonhangaba, na altura do km 94, sentido São Paulo. O caso foi registrado como morte acidental no boletim de ocorrência e está sob apuração da Polícia Civil.

De acordo com o relato da Polícia Rodoviária Federal e do motorista do carro envolvido, o veículo seguia pela faixa da esquerda, em velocidade compatível com a via, quando houve o impacto frontal. O motorista afirmou que, após o choque, perdeu o controle da direção, bateu contra o guard-rail central e rodou na pista, parando mais à frente.