Motoboy é atingido por dois tiros no Vale; polícia apura o caso

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite da última sexta-feira (11), na rua Expedicionário José Pereira da Silva, no bairro Parque Residencial Eldorado, em Caçapava. A vítima é um motoboy, de 29 anos, que foi atingido por dois disparos de arma de fogo – um no tórax e outro no braço esquerdo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 19h, quando a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Fusam, onde recebeu os primeiros atendimentos. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à unidade hospitalar.