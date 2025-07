ATENÇÃO: Três jovens são baleados em frente a uma adega no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Três jovens foram vítimas de uma tentativa de triplo homicídio na madrugada deste domingo (13), em Guaratinguetá, no bairro Jardim Rony, nas imediações de uma adega. O caso foi registrado no boletim de ocorrência como tentativa de triplo homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram informados pela equipe de enfermagem sobre os ferimentos: um jovem de 18 anos, ferido na perna direita; outro com a mesma idade, baleado no ombro esquerdo; e um adolescente de 16 anos, ferido no abdômen, em estado grave e submetido a uma cirurgia.

De acordo com a versão inicial apurada pelos policiais militares, os disparos ocorreram em via pública, em frente a uma adega, que estava fechada no momento da chegada dos PMs. As vítimas relataram que o autor dos tiros seria um indivíduo trajando roupas pretas, conhecido na região. Ainda não há confirmação oficial sobre a identidade do atirador.

Até a elaboração do boletim, nenhuma testemunha presencial além das vítimas havia sido localizada, e também não foi possível realizar perícia no local, que estava fechado.