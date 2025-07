Vídeo mostra carro do cantor Fabiano Menotti após acidente

Veículo dirigido pelo cantor Fabiano Menotti capotou na manhã de domingo (13), na BR-040, próximo a Juiz de Fora (MG). O cantor seguia para o Rio de Janeiro após show em Belo Horizonte quando tentou desviar de outro carro e perdeu o controle da direção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vídeo mostra como ficou o carro do cantor, que não teve ferimentos graves. Fabiano classificou o acidente como um “grande susto”. A Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente.