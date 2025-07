VEJA: Vídeo revela momento exato de acidente fatal com asa-delta

A vítima havia decolado da rampa leste do Morro Santo Antônio, ponto tradicional da cidade para a prática de voo livre. Poucos segundos após alçar voo, a asa-delta retorna desgovernada em direção à vegetação densa e colide com árvores, caindo de uma altura estimada em 40 metros.

Imagens inéditas registradas por um cinegrafista revelam o momento exato em que o piloto de uma asa-delta sofre um acidente fatal em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O vídeo, divulgado nesta segunda-feira (14), mostra o salto do homem de 54 anos, morador da Vila Matilde, em São Paulo, e o instante em que o equipamento perde estabilidade, desviando em direção à mata.

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado às 13h03 para atender à ocorrência. O resgate foi realizado em uma área de mata fechada, de difícil acesso, a cerca de 280 metros do ponto de decolagem. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também prestou apoio à operação. No entanto, a vítima já havia morrido no local, com múltiplas fraturas provocadas pelo impacto.

Em nota, os bombeiros informaram que o corpo foi removido com o uso de técnicas de salvamento em altura e levado a um ponto seguro, onde as autoridades policiais deram sequência aos trâmites legais. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba.

As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil. Testemunhas suspeitam de falha no equipamento, possivelmente envolvendo o rompimento do hang loop — peça que conecta o piloto à asa-delta.