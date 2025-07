Jovem de 21 anos fica ferida em acidente de moto na região

A jovem, que conduzia a moto, sofreu contusão no tornozelo esquerdo e recebeu os primeiros atendimentos no local. A motociclista foi posteriormente conduzida ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

O local do acidente foi sinalizado e as partes envolvidas aguardaram a chegada do policiamento rodoviário, responsável pelas providências legais e apuração das circunstâncias do ocorrido.