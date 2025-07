Apreensão de skunk dá prejuízo de R$ 3,5 mi ao tráfico no Vale

Maior apreensão realizada este ano no estado de São Paulo, a interceptação de 139,8 kg de 'skunk' no Vale do Paraíba provocou prejuízo de R$ 3,5 milhões ao tráfico de drogas, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A carga de skunk - ou 'supermaconha' - foi apreendida na Via Dutra, em trecho de Lavrinhas, na manhã da última sexta-feira (11), escondidas em uma caminhonete.

O motorista do veículo foi preso em flagrante.