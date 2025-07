Após discussão, homem de 29 anos é baleado pelo pai no Vale

Um homem de 29 anos ficou ferido após ser baleado pelo próprio pai na noite do último sábado (13), no bairro Água Santa, em Campos do Jordão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo nas costas. A ação aconteceu por volta das 20h30. A Polícia Militar foi acionada via Copom após o homem pedir socorro na base do Corpo de Bombeiros.