Bombeiros combatem incêndio em casa na zona sul de São José

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de domingo (13) para conter incêndio em residência localizada na avenida Nicanor Reis, no bairro Parque Interlagos, na região sul de São José dos Campos. A chamada foi registrada por volta das 21h45.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram incêndio na cozinha do imóvel. A equipe atuou rapidamente para controlar as chamas, extinguindo o incêndio antes que ele se alastrasse para outros cômodos da casa ou colocasse vizinhos em risco.