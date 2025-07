Polícia prende homem armado dentro de carro no Vale Histórico

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem em um veículo pelo bairro Jardim Rony, em Guaratinguetá, na noite de domingo (13).

Durante a vistoria no carro, os policiais localizaram um revólver calibre 32, que estava carregado com seis munições intactas, além de uma munição sobressalente.