Quer emprego? PAT de São José tem 578 vagas abertas nesta segunda

Nesta segunda-feira (14), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 578 oportunidades de emprego em diversas áreas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os destaques estão 160 vagas para operador de teleatendimento, com ou sem experiência anterior, sendo 70 delas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs).