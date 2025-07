SJC: condutor bate carro furtado e foge; PRF apreende veículo

Na noite de domingo (13), em São José dos Campos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um Ford Focus que se envolveu em um acidente no km 155 da rodovia Presidente Dutra. O veículo foi furtado em Jacareí no dia 5 de julho.

A equipe da PRF foi acionada para o atendimento de um sinistro de trânsito no km 155 da Via Dutra, do tipo engavetamento, cujo condutor que causara o acidente havia fugido.