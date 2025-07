'Estou segura', diz influencer de SJC que fugiu do país com medo

Gabrielly afirmou que a ameaça partiu do marido da dona de uma chácara em Igaratá, no Vale do Paraíba. "Decidi, pela minha integridade física, do meu esposo e da minha família, ir para fora do Brasil. Estou em um hotel próximo ao Aeroporto de Guarulhos. Quando esse vídeo for ao ar, não estarei mais no Brasil, estarei segura", disse a ex-Casal Maloka. "Se alguma coisa acontecer comigo ou com a minha família, vocês já sabem o que está acontecendo", afirmou.

Gabrielly conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com o perfil 'Casal Maloka', anunciou ter saído do Brasil após sofrer ameaças de morte e ofensas transfóbicas. Gabrielly, de 26 anos, ficou conhecida ao criar, ao lado do ex-companheiro Douglas Martins, um perfil em que mostrava o dia a dia do casal, que vivia em situação de rua em Santos.