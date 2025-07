Universitária que mandou matar o pai chorou no velório da vítima

Apontada como mandante do assassinato do próprio pai, para ficar com a herança de R$ 2 milhões, uma jovem de 19 anos chegou a chorar durante o velório da vítima. Durante a cerimônia, ela também teria cobrado 'justiça'.

A universitária Amanda Chagas Botrel foi presa pela polícia e apontada como a responsável por encomendado a morte do pai, Ayres Botrel, de 60 anos, para herdar o dinheiro dele. O crime aconteceu em Pernambuco.