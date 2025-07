Adeus, Val e Kami: Mãe e filha morrem após acidente em estrada

Uma mãe e uma filha morreram em um acidente ocorrido neste último sábado (12), em Fontanilhas (MT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no município de Juína, a 737 km de Cuiabá. Valdineia Luzia Custódio Dias, de 37 anos, e a filha dela, Kamilly Victória Custódio de Carvalho, de 14 anos, estavam no carro que capotou em uma estrada vicinal.