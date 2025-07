Dois adolescentes são baleados após ataque a tiros em Cruzeiro

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram baleados em um ataque a tiros na madrugada deste domingo (13), em Cruzeiro, no bairro Vila Pontilhão. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Os dois estavam em uma casa que foi alvo de tiros disparados por dois atiradores, de acordo com o boletim de ocorrências. Baleadas, as vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Cruzeiro.