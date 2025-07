Piloto de asa-delta morre após queda de 40 metros na RMVale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo do piloto foi resgatado em uma área de mata fechada, um local de difícil acesso, a 280 metros da área do salto.

Tragédia na RMVale. O piloto de asa-delta que morreu neste domingo (13), na RMVale, sofreu uma queda de aproximadamente 40 metros, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A vítima tinha 54 anos e morava em São Paulo, na Vila Matilde. O acidente trágico aconteceu em Caraguatatuba.

A vítima havia decolado do Morro Santo Antônio, ponto conhecido pela prática de voo livre, e caiu em uma área de mata. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar o resgate. No entanto, foi confirmada a morte do piloto. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na retirada do corpo, que será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba.

"As equipes do Corpo de Bombeiro de Caraguatatuba foram acionadas (...) às 13h03, para atendimento a uma vítima que sofreu queda de asa-delta no Morro Santo Antônio. Após saltar da rampa leste do Morro (...), conhecido espaço para a prática do voo, o piloto caiu (...) colidindo com as árvores e caindo diretamente no solo, de uma altura de 40 metros, sofrendo múltiplas fraturas, e não resistiu aos ferimentos", informou o Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias da queda ainda serão apuradas pela Polícia Civil. "O corpo da vítima foi retirado com êxito do local do acidente, após o emprego de técnicas de salvamento em altura, e deixado em local seguro para que as autoridades policiais tomassem as devidas providências legais", informou o Corpo de Bombeiros.