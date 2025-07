Mulher vê story do ex com namorada, curte e depois mata a mulher

A autora do crime, de 26 anos, foi presa na noite deste último sábado (12), em João Monlevade (MG). De acordo com a polícia, ela matou a atual companheira de seu ex-namorado a facada.

Após ver um story do ex-namorado com a nova companheira, uma jovem reagiu com um emoji de 'palminha' e depois matou a mulher a facada.

O rapaz, de 31 anos, foi atacado com uma paulada na cabeça. Depois, a agressora atacou a rival, de 35 anos, e a esfaqueou no pescoço e nas costas. A vítima morreu no local.

Depois do crime, a jovem foi encontrada sentada em um ponto de ônibus próximo à cena do crime. Uma amiga dela, que deu carona para ela até o local, foi localizada e também foi presa.

Aos policiais, a autora do crime afirmou ter visto um story do ex com a nova namorada, em uma lanchonete, e decidiu ir até lá.