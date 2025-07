Bombando, 'Busca Busca' atrai multidão no centro de São José

As filas e o movimento de clientes em busca de produtos importados e com a promessa de preços mais acessível alteraram a rotina da região central. Parecia um sábado que antecede datas comemorativas como Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Houve fila de gente e de carros.

Bombando, a loja Busca Busca alterou a rotina da região central de São José dos Campos, inclusive aos finais de semana. O que se viu neste primeiro domingo (13), o primeiro após a inauguração da loja de importados no calçadão com a rua Sebastião Humel, foi de movimento intenso.

O Busca Busca São José dos Campos pode ter ainda mais movimento nas próximas semanas, tendo em vista que outros dois andares com lojas serão inaugurados em breve. Até o momento, somente as lojas localizadas nos dois subsolos estão em funcionamento. No embalo do movimento atraído pelo Busca Busca São José, outras lojas do calçadão e do entorno do Shopping decidiram abrir para aproveitar o movimento do empreendimento do Chinês Alex Ye.

Produtos chegaram a esgotar nas prateleiras do Busca Busca. A reposição deve ocorrer somente no fechamento da loja no fim do dia. Caso vá ao centro comercial, tenha paciência e programe-se.

O clima é de otimismo entre comerciantes e clientes. A chegada da nova loja pode marcar uma nova fase para o comércio de rua em São José dos Campos.