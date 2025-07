URGENTE: Idoso morre atropelado na zona norte de São José

Um idoso morreu atropelado na tarde deste domingo (13), na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos.

A vítima, de aproximadamente 60 anos, foi atingida por um veículo e não sobreviveu, morrendo no local. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.