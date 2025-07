PM prende homem e apreende adolescente após roubo em São José

Policiais militares prenderam um homem e apreendeu um adolescente após o roubo de um comércio na zona leste de São José dos Campos.

O caso aconteceu neste sábado (12), no bairro Setville, após denúncia pelo 190. A Polícia Militar recebeu a denúncia de um roubo em andamento e iniciou o patrulhamento pela área, com base nas características dos assaltantes.