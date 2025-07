VÍDEO: Barco pega fogo no canal de São Sebastião; VEJA AS IMAGENS

Uma embarcação pegou fogo na tarde deste domingo (13) no canal de São Sebastião, nas proximidades de um navio.

Segundo testemunhas que estavam no local no momento do incidente, duas pessoas estavam a bordo e conseguiram se salvar pulando na água.