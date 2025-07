VÍDEO: Guarda Municipal prende homem por tráfico em São José

Um homem foi preso em flagrante vendendo drogas no bairro Dom Pedro 2º, na zona sul de São José dos Campos, na manhã deste último sábado (12).

A prisão foi feita por guardas municipais do GTAM (Grupo Tático com Motos).